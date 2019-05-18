Коваль стал лучшим голкипером года в Саудовской Аравии

Голкипер Аль-Фатеха Максим Коваль был признан лучшим на своей позиции в Саудовской Аравии.

Максим Коваль провел 29 матчей в чемпионате Саудовской Аравии в составе Аль-Фатеха, в 11 из которых сохранил свои ворота "сухими". Напомним, аравийский клуб арендовал Коваля у киевского Динамо.

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Уверенная игра украинца позволила ему стать лучшим голкипером в чемпионате страны и попасть в команду сезона.

Аль-Фатех завершил сезон 2018/19 на 9 позиции в турнирной таблице первенства. Клуб имеет право выкупа Коваля у киевского Динамо.

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