Чемпіонат Саудівської Аравії, 10 тур

Аль-Фатех – Аль-Фейсалі – 3:2

Голи: Аль Заган, 18, 45+1, Батна, 35 – Аль Саярі, 72, Тавареш, 73

Вилучення: Бендебка, 85 (Аль-Фатех)

Аль-Фатех після першого тайму вів 3:0, але по перерві Максим Коваль пропустив два голи за дві хвилини. У підсумку, 3:2 – команда українця перервала 4-матчеву програшну серію та піднялася на 9 місце турнірної таблиці.

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Нагадаємо, Коваль виступає за Аль-Фатех з 2018 року. Спершу український кіпер переїхав до Саудівської Аравії на правах оренди, а в 2019-му підписав повноцінний контракт. У поточному чемпіонаті 28-річний екс-динамівець провів 9 поєдинків, в яких пропустив 17 голів. Також в його активі 1 "сухий" матч.

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