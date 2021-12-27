Чемпионат Саудовской Аравии, 10 тур

Аль-Фатех – Аль-Фейсали – 3:2

Голы: Аль Заган, 18, 45+1, Батна, 35 – Аль Саяри, 72, Тавареш, 73

Удаление: Бендебка, 85 (Аль-Фатех)

Аль-Фатех после первого тайма вел 3:0, но после перерыва Максим Коваль пропустил два гола за две минуты. В итоге, 3:2 – команда украинца прервала 4-матчевую проигрышную серию и поднялась на 9 место турнирной таблицы.

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Напомним, Коваль выступает за Аль-Фатех с 2018 года. Сначала украинский кипер переехал в Саудовскую Аравию на правах аренды, а в 2019-м подписал полноценный контракт. В текущем чемпионате 28-летний экс-динамовец провел 9 матчей, в которых пропустил 17 голов. Также в его активе 1 "сухой" матч.

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