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Коваль вернулся в Аль-Фатех – клуб прислал за своими игроками частный самолет

20:49 - Читати українською
Коваль вернулся в Аль-Фатех – клуб прислал за своими игроками частный самолет
Максим Коваль / фото: Аль-Фатех

Аль-Фатех из Саудовской Аравии готовится начать подготовку команды в полном составе.

Руководство Аль-Фатеха решило предоставить своему главному тренеру Яннику Ферраре и легионерам частный самолет, чтобы те смогли добраться в Саудовскую Аравию, сообщает arriyadiyah.

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По информации издания, футболисты самостоятельно добирались до Германии, где их ждал самолет. Именно так в расположение своего клуба прибыли украинец Максим Коваль, датчанин Башким Кадрии, норвежец Густав Викхейм, уругваец Матиас Агиррегарай, голландец Мичал Фредди и уже упомянутый выше Янник Феррара.

Напомним, Коваль перебрался в Аль-Фатех летом 2018 года. С тех пор Максим провел 50 матчей за аравийский клуб, в 12 из которых сумел сохранить свои ворота "сухими".

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Теги
Максим Максим Коваль Аль-Фатех Аль-Фатех Украинцы за рубежом Мир
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