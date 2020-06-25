Коваль вернулся в Аль-Фатех – клуб прислал за своими игроками частный самолет

Аль-Фатех из Саудовской Аравии готовится начать подготовку команды в полном составе.

Руководство Аль-Фатеха решило предоставить своему главному тренеру Яннику Ферраре и легионерам частный самолет, чтобы те смогли добраться в Саудовскую Аравию, сообщает arriyadiyah.

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По информации издания, футболисты самостоятельно добирались до Германии, где их ждал самолет. Именно так в расположение своего клуба прибыли украинец Максим Коваль, датчанин Башким Кадрии, норвежец Густав Викхейм, уругваец Матиас Агиррегарай, голландец Мичал Фредди и уже упомянутый выше Янник Феррара.

Напомним, Коваль перебрался в Аль-Фатех летом 2018 года. С тех пор Максим провел 50 матчей за аравийский клуб, в 12 из которых сумел сохранить свои ворота "сухими".

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