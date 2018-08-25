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ЧОРНОМОРЕЦЬ - ДИНАМО ЮВЕНТУС - ЛАЦІО НАПОЛІ - МІЛАН

Коваль: Ми повинні обов'язково обіграти Динамо

11:25 981 Читать на русском
Коваль: Ми повинні обов'язково обіграти Динамо
Володимир Коваль / Фото: ФК Чорноморець

Новачок Чорноморця Володимир Коваль, який раніше був нападником Динамо-2, поділився очікуваннями на матч з киянами.

"Агент пропонував декілька варіантів закордоном, але за 4 роки я вже "наївся" та хотів повернутися додому. Варіант з Чорноморцем сподобався одразу, адже знаю тренера по роботі в Севастополі.

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В Динамо не можу нікого виділити, в них вся команда хороша. Тим більше, вони добре підготовані фізично.

Але я скажу, що ми теж добре готові і ми повинні обов'язково в них виграти. Кияни захочуть здобути позитивний результат перед матчем-відповіддю з Аяксом, але нам теж потрібні очки", – розповів футболіст офіційному сайту одеситів.

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Україна6 тур

Чорноморець - Динамо: Субота 25 серпня 2018

Чорноморець
до матчу
5
год
:
50
хв
Динамо
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Чорноморець - Динамо Чорноморець Чорноморець Володимир Коваль Володимир Коваль
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