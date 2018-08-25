Коваль: Ми повинні обов'язково обіграти Динамо

Новачок Чорноморця Володимир Коваль, який раніше був нападником Динамо-2, поділився очікуваннями на матч з киянами.

"Агент пропонував декілька варіантів закордоном, але за 4 роки я вже "наївся" та хотів повернутися додому. Варіант з Чорноморцем сподобався одразу, адже знаю тренера по роботі в Севастополі.

Чорноморець – Динамо: анонс матчу УПЛ

В Динамо не можу нікого виділити, в них вся команда хороша. Тим більше, вони добре підготовані фізично.

Але я скажу, що ми теж добре готові і ми повинні обов'язково в них виграти. Кияни захочуть здобути позитивний результат перед матчем-відповіддю з Аяксом, але нам теж потрібні очки", – розповів футболіст офіційному сайту одеситів.

"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через Аякс