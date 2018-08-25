Коваль: Мы должны обязательно обыграть Динамо

Новичок Черноморца Владимир Коваль, который ранее был нападающим Динамо-2, поделился ожиданиями на матч с киевлянами.

"Агент предлагал несколько вариантов заграницей, но за 4 года я уже "наелся" и хотел вернуться домой. Вариант с Черноморцем понравился сразу, ведь знаю тренера по работе в Севастополе.

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У Динамо не могу никого выделить, у них вся команда хорошая. Тем более, они хорошо подготовлены физически.

Но я скажу, что мы тоже хорошо готовы и мы должны обязательно у них выиграть. Киевляне захотят добыть положительный результат перед ответным матчем с Аяксом, но нам тоже нужны очки", – рассказал футболист официальному сайту одесситов.

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