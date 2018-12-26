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Ковачіч: Одного разу Азар запитав мене, як там у Реалі

15:41 240 Читать на русском
Ковачіч: Одного разу Азар запитав мене, як там у Реалі
Еден Азар

Хавбек Челсі, який належить Реалу, Матео Ковачіч поділився думками щодо лідера Челсі Едена Азара.

"Еден – неймовірний гравець. Честно кажучи, я не знав, що він настільки класний. Він легко може стати одним з найкращих гравців світу.

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Бельгієць якось запитав мене про те, як там у Реалі. Однак зараз ми з нетерпінням чекаємо, щоб разом провести відмінний сезон, повністю сконцентрувавшись на Челсі", – розповів Ковачіч для Sky Sports.

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Теги
Англія Матео Ковачіч Матео Ковачіч Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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