Ковачіч: Одного разу Азар запитав мене, як там у Реалі

Хавбек Челсі, який належить Реалу, Матео Ковачіч поділився думками щодо лідера Челсі Едена Азара.

"Еден – неймовірний гравець. Честно кажучи, я не знав, що він настільки класний. Він легко може стати одним з найкращих гравців світу.

Есьєн: Азар не зможе відмовитись від пропозиції Реала

Бельгієць якось запитав мене про те, як там у Реалі. Однак зараз ми з нетерпінням чекаємо, щоб разом провести відмінний сезон, повністю сконцентрувавшись на Челсі", – розповів Ковачіч для Sky Sports.

Азар може піти в Реал в обмін на зіркового хавбека, – ЗМІ