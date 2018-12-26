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Есьєн: Азар не зможе відмовитись від пропозиції Реала

09:57 250 Читать на русском
Есьєн: Азар не зможе відмовитись від пропозиції Реала
Майкл Есьєн / Planet Football

Екс-гравець Челсі, який також захищав кольори Реала, Майкл Есьєн поділився думками щодо можливого трансферу Азара в Королівський клуб.

"Азар – один з найкращих гравців в світі. Він дуже добре виступає в Прем'єр-лізі і на сьогоднішній день виглядає просто чудово.

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Що стосується зацікавленості Реала , то я чув про це лише від людей з медіа. Але якщо Реал дійсно кличе тебе... Кожен гравець був би щасливий грати за "бланкос". Але, так чи інакше, Азар щасливий у Челсі, і я сподіваюся, ми зможемо його зберегти", – передає слова Есьєна Daily Express.

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