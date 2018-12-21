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Азар може піти в Реал в обмін на зіркового хавбека, – ЗМІ

10:44 664 Читать на русском
Азар може піти в Реал в обмін на зіркового хавбека, – ЗМІ
Еден Азар / AFP

Триває сага щодо можливого переходу лідера лондонського Челсі Едена Азара в Реал. Мадридці готові запропонувати "синім" взамін свого атакувального хавбека Іско.

Реал запропонував Челсі зірковий обмін, повідомляє El Gol Digital.

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Боси "вершкових" розуміють, що Іско перестав бути провідним гравцем мадридців і не вписується в модель гри Сантьяго Соларі. Тому Реал готовий відпустити 26-річного іспанця на Стемфорд Брідж.

Раніше повідомлялося про інтерес Челсі до Іско, якого керманич лондонців Мауріціо Саррі вбачає ідеальним партнером для бельгійця Азара. Однак, іспанський гранд хоче обмінятися гравцями з доплатою зі свого боку.

У сезоні 2018/19 Еден Азар проводить надефективно. Він вже провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив 8 м'ячів і зробив 9 результативних передач.

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