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Ковач: Мое увольнение из Баварии – правильное решение

3 ноября 23:00 100 Читати українською
Ковач: Мое увольнение из Баварии – правильное решение
Нико Ковач / Reuters

Хорватский специалист Нико Ковач прокомментировал завершение своей работы на посту главного тренера Баварии.

"Думаю, что это решение было правильным для клуба в данный момент. Результаты, а также наша игра в последних матчах заставили меня покинуть клуб.

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Мы с моим братом Робертом благодарим Баварию за последние полтора года. За это время мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Это было хорошее время. Желаю клубу всего наилучшего", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Напомним, 48-летний хорват возглавил мюнхенскую команду летом 2018-го, его предыдущим местом работы был франкфуртский Айнтрахт.

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