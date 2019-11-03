Ковач: Мое увольнение из Баварии – правильное решение

Хорватский специалист Нико Ковач прокомментировал завершение своей работы на посту главного тренера Баварии.

"Думаю, что это решение было правильным для клуба в данный момент. Результаты, а также наша игра в последних матчах заставили меня покинуть клуб.

Бавария уволила Ковача

Мы с моим братом Робертом благодарим Баварию за последние полтора года. За это время мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Это было хорошее время. Желаю клубу всего наилучшего", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Напомним, 48-летний хорват возглавил мюнхенскую команду летом 2018-го, его предыдущим местом работы был франкфуртский Айнтрахт.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи