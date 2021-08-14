"Одне очко після двох турів – не те, на що ми розраховували. Ми домінували, але створили лише 2-3 реальні моменти. Якби ми забили першими, то змусили б суперника розкриватися. А вийшло все навпаки. У Лор'яна не було нагод, крім пенальті, однак оборонялися вони добре.

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Ми не сумуємо, адже Монако має чудовий склад. У команді достатньо класу. Ми повинні прийняти цю поразку і забути її, адже у вівторок дуже важливий поєдинок з Шахтарем.

Пошкодження Головіна? Якщо це просто забій – він зможе зіграти в Лізі чемпіонів. Якщо ж все серйозніше – ми не будемо ризикувати і дамо йому час на відновлення", – цитує Ковача офіційний сайт Монако.

Монегаски погано стартували в Лізі 1. Команда видає грандіозні показники володіння (74%), але з реалізацією переваги є проблеми. 17 серпня Монако зустрінеться з Шахтарем у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

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