"Одно очко после двух туров – не то, на что мы рассчитывали. Мы доминировали, но создали лишь 2-3 реальных момента. Если бы мы забили первыми, то заставили бы соперника раскрываться. А получилось все наоборот. У Лорьяна не было возможностей, кроме пенальти, однако оборонялись они хорошо.

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Мы не унываем, ведь Монако имеет прекрасный состав. В команде достаточно класса. Мы должны принять это поражение и забыть его, ведь во вторник очень важный поединок с Шахтером.

Повреждение Головина? Если это просто ушиб – он сможет сыграть в Лиге чемпионов. Если же все серьезнее – мы не будем рисковать и дадим ему время на восстановление", – цитирует Ковача официальный сайт Монако.

Монегаски плохо стартовали в Лиге 1. Команда выдает грандиозные показатели владения (74%), но с реализацией преимущества есть проблемы. 17 августа Монако встретится с Шахтером в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

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