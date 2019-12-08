Ковач хоче очолити лондонський Арсенал, – ЗМІ

Безробітний нині Ніко Ковач після нетривалого відпочинку знову готовий стати до роботи.

Екс-тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач хоче продовжити кар’єру в лондонському Арсеналі, повідомляє видання Goal. Нагадаємо, Арсенал після відставки Унаї Емері перебуває без головного тренера – наразі обов’язки наставника клубу виконує помічник іспанця Фредді Юнгберг.

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За інформацією видання, представники Ковача вже повідомили керівництво "канонірів" про інтерес Ніко до посади головного тренера команди. 48-річний фахівець сподівається, що його доступність зараз допоможе йому стати наставником лондонського клубу. Ніко має намір відвідати матч 16-го туру англійської Прем'єр-ліги між Вест Хемом і Арсеналом, який відбудеться завтра, 9 грудня.

Нагадаємо, Ковач очолював Баварію з липня 2018 р. по листопад 2019 р. – під його керівництвом мюнхенська команда стала чемпіоном Бундесліги, а також виграла Кубок і Суперкубок Німеччини.

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