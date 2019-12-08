toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Арсенал не втрачає надії фінішувати у топ-4 АПЛ, – Юнгберг

13:58 77 Читать на русском
Арсенал не втрачає надії фінішувати у топ-4 АПЛ, – Юнгберг
Фредді Юнгберг / Фото Bleacher Report

Виконувач обов'язків головного тренера Арсенала Фредді Юнгберг оцінив перспективи команди в чемпіонаті Англії.

 

"Не думаю, що нам потрібно припинити говорити про місце в топ-4. Однак важливо сконцентруватися на тому, що ми робимо тут і зараз, і не дивитися вгору, вниз і в різні боки. Потрібно працювати над своїм футболом і впевненістю в собі.

Арсенал демонструє вражаючу безвиграшну серію – такого не було більше 40 років

Не говорив, що буду будувати команду навколо певних гравців, але відчуваю, що хочу задіяти досвідчених футболістів в такий непростий момент.

Вирішив не ставити всю ту молодь, яка змінить майбутнє клубу. Свідомо вибрав більш дорослих гравців, щоб вони брали на себе відповідальність і змінювали хід матчів", – цитує Юнгберга Sky Sports.

Після 15-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 10-й сходинці, маючи в активі 19 очок.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Англія Арсенал Арсенал Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг Вест Хем - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
46
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук