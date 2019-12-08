Арсенал не втрачає надії фінішувати у топ-4 АПЛ, – Юнгберг

Виконувач обов'язків головного тренера Арсенала Фредді Юнгберг оцінив перспективи команди в чемпіонаті Англії.

"Не думаю, що нам потрібно припинити говорити про місце в топ-4. Однак важливо сконцентруватися на тому, що ми робимо тут і зараз, і не дивитися вгору, вниз і в різні боки. Потрібно працювати над своїм футболом і впевненістю в собі.

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Не говорив, що буду будувати команду навколо певних гравців, але відчуваю, що хочу задіяти досвідчених футболістів в такий непростий момент.

Вирішив не ставити всю ту молодь, яка змінить майбутнє клубу. Свідомо вибрав більш дорослих гравців, щоб вони брали на себе відповідальність і змінювали хід матчів", – цитує Юнгберга Sky Sports.

Після 15-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 10-й сходинці, маючи в активі 19 очок.

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