Президент Баварії порадив Боатенгу покинути клуб

Захисник Баварії Жером Боатенг влітку буде шукати собі нову команду.

"Як друг я б рекомендував Боатенгу піти з клубу. Йому потрібен новий виклик. Він не виглядає впевнено у цій команді", – цитує президента Баварії Улі Хьонесса spiegel.de.

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В нинішньому сезоні Боатенг перестав бути ключовим гравцем мюнхенців. Футболіст залишився на лавці запасних у матчі фіналу Кубка Німеччини з РБ Лейпцигом (3:0). Востаннє він з'являвся на полі 4 травня в грі 32-го туру Бундесліги з Ганновером (3:1).

Раніше повідомлялося, що 30-річний гравець може перейти в Ювентусу. Чинний контракт Боатенга з Баварією розрахований до літа 2021 року.

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