Сезон оренди у мюнхенській Баварії явно пішов півзахиснику Барселони на користь.

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"Коутінью – гравець, який приділяє багато уваги фізичній підготовці. Він набрав м'язову масу, і це дозволило йому вдосконалити свою гру. У Баварії він набрав 5 кілограмів, 4 з них – м'язи", – наводить слова Масереджана AS.

Нагадаємо, сезон 2019/20 Коутінью провів за Баварію, з якою виграв усі внутрішні трофеї та Лігу чемпіонів. Бразилець отримав ключову роль і після повернення в Барселону – 2 голи та 2 асисти в 5 матчах.

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