Сезон аренды в мюнхенской Баварии явно пошел полузащитнику Барселоны на пользу.

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"Коутиньо – игрок, который уделяет большое внимание физической подготовке. Он набрал мышечную массу, и это позволило ему усовершенствовать свою игру. В Баварии он набрал 5 килограммов, 4 из них – мышцы", – приводит слова Масереджана AS.

Напомним, сезон 2019/20 Коутинью провел за Баварию, с которой выиграл все внутренние трофеи и Лигу чемпионов. Бразилец получил ключевую роль и по возвращении в Барселону – 2 гола и 2 ассиста в 5 матчах.

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