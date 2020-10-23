Тренерський штаб Барселони визначився із переліком виконавців, які можуть вийти в матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії проти мадридського Реала.

До списку "блаугранас" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Барселона – Реал: де дивитися Ель Класіко

У заявці Барси знову з'явився оборонець Жорді Альба. Він пропустив матчі проти Хетафе та Ференцвароша через м'язову травму, якої зазнав у двобої із Севільєю 4 жовтня. Натомість в Ель Класіко Рональду Куману не допоможуть тер Штеген, Умтіті та Матеус Фернандес.

Барселона – Реал: прогноз на Ель Класіко

Воротарі: Нето, Пенья, Тенас

Захисники: Дест, Піке, Араухо, Лангле, Альба, Фірпо

Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Пуч, Коутінью, Педрі, Роберто, де Йонг

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Дембеле, Трінкау, Фаті

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.

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