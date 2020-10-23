Барселона – Реал: каталонці оголосили заявку з гучним поверненням на перший в сезоні Ель Класіко
Тренерський штаб Барселони визначився із переліком виконавців, які можуть вийти в матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії проти мадридського Реала.
До списку "блаугранас" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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У заявці Барси знову з'явився оборонець Жорді Альба. Він пропустив матчі проти Хетафе та Ференцвароша через м'язову травму, якої зазнав у двобої із Севільєю 4 жовтня. Натомість в Ель Класіко Рональду Куману не допоможуть тер Штеген, Умтіті та Матеус Фернандес.
Барселона – Реал: прогноз на Ель Класіко
Воротарі: Нето, Пенья, Тенас
Захисники: Дест, Піке, Араухо, Лангле, Альба, Фірпо
Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Пуч, Коутінью, Педрі, Роберто, де Йонг
Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Дембеле, Трінкау, Фаті
Нагадаємо, що матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.
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