Барселона – Ейбар – 1:1 – відео голів та огляд матчу
23:19 - Читать на русском
Барселона приймала Ейбар в рамках 16-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Кіке Гарсія 58’
58’ Кіке Гарсія
У першій половині гри Барселона виглядала мляво, а Мартін Брейтвейт не зумів реалізувати пенальті.
Мессі повернувся в Барселону після аргентинських канікул та одразу вирушив на Камп Ноу
Після перерви гості шокували каталонців, відкривши рахунок у зустрічі. Підопічні Кумана прокинулись, але запалу їм вистачило лише, щоб зрівняти рахунок, відзначився Дембеле. Куман дозволив відпочити Мессі, аргентинець спостерігав за поєдинком з трибун.
Після 16-ти турів Барса розташувалась на 6-й сходинці, Ейбар – 15-й.
Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів
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