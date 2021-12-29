Барселона приймала Ейбар в рамках 16-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

У першій половині гри Барселона виглядала мляво, а Мартін Брейтвейт не зумів реалізувати пенальті.

Мессі повернувся в Барселону після аргентинських канікул та одразу вирушив на Камп Ноу

Після перерви гості шокували каталонців, відкривши рахунок у зустрічі. Підопічні Кумана прокинулись, але запалу їм вистачило лише, щоб зрівняти рахунок, відзначився Дембеле. Куман дозволив відпочити Мессі, аргентинець спостерігав за поєдинком з трибун.

Після 16-ти турів Барса розташувалась на 6-й сходинці, Ейбар – 15-й.

Барселона розписала сенсаційну нічию з Ейбаром і втратила шанс піднятись у зону Ліги чемпіонів