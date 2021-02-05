Юніор був прооперований 2 тижні тому, повідомляє Mundo Deportivo.

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Коліно Фаті після першої операції відновлювалося незадовільними темпами, тому медики вирішили вдруге покласти нападника під ніж. "Блаугранас" вирішили приховати факт повторного хірургічного втручання, оскільки й тепер правильне відновлення коліна не гарантоване. Більше того, Фаті навіть може бути прооперований втретє.

Нагадаємо, що талант каталонців зазнав травми ще в листопаді, коли був замінений у перерві матчу проти Бетіса через дискомфорт у коліні. Обстеження виявило в нього розрив внутрішнього меніска лівого коліна. Тоді лікарі прогнозували, що Фаті повернеться на поле через 4 місяці.

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