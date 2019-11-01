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Коутінью пройшов обряд хрещення у своїй ванній

18:25 466 Читать на русском
Коутінью пройшов обряд хрещення у своїй ванній

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью вирішив пройти хрещення в дуже комфортних умовах.

Коутінью разом зі своєю дружиною охрестились у власному будинку, про що повідомив бразилець в Instagram. Урочисту церемонію провів бразильський пастор Тіаго Брюнет, що працює в церкві Case de Destino в Німеччині.

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"Велике дякую, пасторе Брюнет і Жанін Брюнет. Це були два більш ніж особливих дня, відзначених у нашому житті. Давайте жити в новій ері", – підписав фото Коутінью.

До слова, Коутінью приєднався до Баварії на правах оренди влітку 2018 року, встиг провести 12 матчів та відзначитись 2 голами та 4 асистами.

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Німеччина Бразилія Бразилія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Баварія Баварія
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