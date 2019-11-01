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Коутиньо прошел обряд крещения в своей ванной

18:28 61 Читати українською
Коутиньо прошел обряд крещения в своей ванной
Филиппе Коутиньо / AP

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо решил пройти крещение в очень комфортных условиях.

Коутиньо вместе со своей женой крестились в собственном доме, о чем сообщил бразилец в Instagram. Торжественную церемонию провел бразильский пастор Тиаго Брюнет, работающий в церкви Case de Destino в Германии.

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"Большое спасибо, пастор Брюнет и Жанин Брюнет. Это были два более особых дня, отмеченных в нашей жизни. Давайте жить в новой эре", – подписал фото Коутиньо.

К слову, Коутиньо присоединился к Баварии на правах аренды летом 2018 года, успел провести 12 матчей и отметиться 2 голами и 4 ассистами.

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Бавария Бавария Германия Бразилия Бразилия Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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