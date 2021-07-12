Французский Марсель изучает возможность приобрести Коутиньо и готовит предложение Барселоне, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Equipe.

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Олимпик не сможет позволить себе полную зарплату бразильца, которая составляет 12 млн евро, но готов платить половину суммы, а также выплатить 10 млн евро. Отмечается, что Коутинью понимает, что не будет получать такую сумму и в Барселоне, которая пытается уменьшить расходы на зарплаты игроков, чтобы подписать контракт с Месси.

Отметим, что Филиппе провел лишь 14 матчей в составе Барселоны в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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