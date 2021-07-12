18-річний хавбек визнаний найкращим гравцем Євро-2020, повідомляє офіційний твіттер УЄФА. Іспанець видав фантатсичний показник точності передач протягом усього турніру – 92,3%.

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке розсипався у компліментах вундеркінду: "Те, що зробив Педрі на цьому турнірі, у 18 років, не зробив ніхто. Навіть Андрес Іньєста цього не робив, це неймовірно, унікально".

Нагадаємо, Іспанія припинила участь на чемпіонаті Європи у півфіналі, поступившись майбутнім тріумфаторам – Італії – лише у серії пенальті.

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