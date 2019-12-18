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Коутінью грає за Баварію у дитячій формі через недалекоглядність клубу

15:09 461 Читать на русском
Коутінью грає за Баварію у дитячій формі через недалекоглядність клубу
Коутінью грає в дитячій формі

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью наразі не може насолоджуватись ексклюзивним екіпіруванням першої команди мюнхенського гранда.

Чемпіони Німеччини відправили своєму технічному спонсору, компанії Adidas, розміри форми усіх гравців ще до того, як Баварія орендувала бразильця в Барселони, інформує The Sun.

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Оскільки усі комплекти домашнього екіпірування для виступів у чемпіонаті Німеччини виявились завеликими для Коутінью (зріст 172 см), він змушений задовольнятись дитячими футболками (до 176 см).

Очікується, що перед стартом другого кола Бундесліги бразилець отримає від Adidas нормальний одяг. Цікаво, що комплекти для виїзних матчів Коутінью підходять.

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Німеччина Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Баварія Баварія
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