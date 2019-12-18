Коутінью грає за Баварію у дитячій формі через недалекоглядність клубу

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью наразі не може насолоджуватись ексклюзивним екіпіруванням першої команди мюнхенського гранда.

Чемпіони Німеччини відправили своєму технічному спонсору, компанії Adidas, розміри форми усіх гравців ще до того, як Баварія орендувала бразильця в Барселони, інформує The Sun.

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Оскільки усі комплекти домашнього екіпірування для виступів у чемпіонаті Німеччини виявились завеликими для Коутінью (зріст 172 см), він змушений задовольнятись дитячими футболками (до 176 см).

Очікується, що перед стартом другого кола Бундесліги бразилець отримає від Adidas нормальний одяг. Цікаво, що комплекти для виїзних матчів Коутінью підходять.

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