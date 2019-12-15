Баварія може збити ціну на Коутінью – рішення щодо викупу буде лише навесні

Чемпіон Німеччини ще не визначився з майбутнім орендованого у Барселони Феліппе Коутінью.

Коутінью вчора провів найкращий матч за Баварію, ставши головним героєм розгрому Вердера. Бразилець взяв безпосередню участь у 5 голах "ротен" – оформив хет-трик і віддав дві результативні передачі. І зробив це дуже ефектно! Після такої феєрії в Німеччині знову заговорили про майбутнє футболіста в Мюнхені.

Влаштований Коутінью карнавал голів і асистів у відеоогляді матчу Баварія – Вердер – 6:1

За інформацією Bild, Баварія до останнього тягнутиме з рішенням щодо Коутінью, зважуючи всі "за" та "проти". Керівництво клубу визначиться, чи викупляти Феліппе з Барселони, не раніше весни. У контракті прописана сума в 120 мільйонів євро, однак каталонці готові піти на поступки. Джерело запевняє, що сторони, найімовірніше, зійдуться на сумі 80-100 млн.

Нагадаємо, що хавбек грає за Баварію на правах однорічної оренди з правом викупу з Барселони. Сам Коутінью не каже нічого конкретного щодо свого майбутнього: "Це залежить від багатьох чинників: що хоче Баварія, що ми вирішимо. Поки що час для переговорів не настав. Ми повинні сконцентруватися на матчах".

Коутінью не завжди отримує місце в основі Баварії, але демонструє непогані результати. 6 голів і 5 асистів у Бундеслізі, гол і 2 асисти в Лізі чемпіонів.

Коутінью – знахідка для Баварії, його прихід розв'яже відразу декілька проблем