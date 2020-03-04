toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЛІГА НАЦІЙ ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кот-д'Івуар призначив нового тренера

17:59 73 Читать на русском
Кот-д'Івуар призначив нового тренера
Патріс Бомель /Фото CAMEROON MAGAZINE

На тренерському містку збірної Кот-д'Івуара відбулись зміни.

Французький фахівець Патріс Бомель відтепер очолюватиме збірну Кот-д'Івуара, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Тренер африканського клубу зняв штани перед фанатами колишньої команди – епічне відео

Деталі контракту з 41-річним наставником не розголошуються. Бомель вже має досвід роботи з цією африканської збірною, раніше він працював тут асистентом Ерве Ренара у 2015 році.

Найближчі поєдинки національної команди Кот-д'Івуара відбудуться в рамках кваліфікації Кубка африканських націй.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Михайличенко пояснив, чому Кадар став непотрібен Динамо
08:25
13377
Теги
Світ Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар Ерве Ренар Ерве Ренар Патріс Бомель Патріс Бомель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тер Штеген роздумує над відходом із Барселони
    Іспанія — 13:121384 Тер Штеген роздумує над відходом із Барселони
42
хв
Шахтар
19:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук