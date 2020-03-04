Кот-д'Івуар призначив нового тренера

На тренерському містку збірної Кот-д'Івуара відбулись зміни.

Французький фахівець Патріс Бомель відтепер очолюватиме збірну Кот-д'Івуара, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Деталі контракту з 41-річним наставником не розголошуються. Бомель вже має досвід роботи з цією африканської збірною, раніше він працював тут асистентом Ерве Ренара у 2015 році.

Найближчі поєдинки національної команди Кот-д'Івуара відбудуться в рамках кваліфікації Кубка африканських націй.

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