Кот-д'Івуар призначив нового тренера

Україна — 18:10 35
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Шахтар – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
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Ліверпуль переживає серйозну кризу – команда ризикує вилетіти з ЛЧ, а легенда порушує питання про відставку КлоппаАнглія — 16:40 1706
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Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 роціУкраїна — 15:52 2427
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Реал влітку може звільнити Зідана – "вершкові" вже контактували з представниками нового тренераІспанія — 15:08 2776
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Футбольний суддя у 76. Грав зі Старухіним та Габовдою, ледь не загинув у ДТП, мав особливий фінтІнтерв’ю — 14:00 2018