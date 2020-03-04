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Кот-д'Ивуар назначил нового тренера

18:00 8 Читати українською
Кот-д'Ивуар назначил нового тренера
Патрис Бомель / Фото CAMEROON MAGAZINE

На тренерском мостике сборной Кот-д'Ивуара произошли изменения.

Французский специалист Патрис Бомель отныне будет возглавлять сборную Кот-д'Ивуара, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Детали контракта с 41-летним наставником не разглашаются. Бомель уже имеет опыт работы с этой африканской сборной, ранее он был здесь ассистентом Эрве Ренара в 2015 году.

Ближайшие поединки национальной команды Кот-д'Ивуара состоятся в рамках квалификации Кубка африканских наций.

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Теги
Мир Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар Эрве Ренар Эрве Ренар Патрис Бомель Патрис Бомель
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