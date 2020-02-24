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Тренер африканського клубу зняв штани перед фанатами колишньої команди – епічне відео

13:14 590 Читать на русском
Тренер африканського клубу зняв штани перед фанатами колишньої команди – епічне відео
Такий він, шалений африканський футбол / Фото з відкритих джерел

Місцева федерація футболу дискваліфікувала скандального наставника на пів року.

Кумедний випадок стався під час матчу чергового туру чемпіонату Занзібару (автономний округ на території Танзанії), повідомляє Fox Sports.

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Команда М’ємбені здобула мінімальну перемогу над Джангомбе Бойз (1:0), а її тренер – Мені Гамер – бурхливо святкуючи звитягу, зняв штани перед уболівальниками команди-суперника. Виявилось, що фахівець свого часу тренував Джангомбе Бойз і, на його думку, в клубі до нього поставились несправедливо.

"Вони відмовилися від мене і назвали мавпою. Сьогодні мавпа їх роздягнула, і вони нічого не можуть з цим вдіяти. Я їхній чоловік і батько", – сказав Гамер після матчу.

Окрім демонстрації оголеної нижньої частини тіла коуч скакав, танцював і показував уболівальникам суперникам непристойні жести. Рятувати репутацію скандального наставника довелось стюарду, який кинувся натягувати штани на розбишаку-тренера. За свою чудернацьку поведінку Гамер отримав штраф від місцевої федерації у 200 доларів та піврічну дискваліфікацію.

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