Тренер африканського клубу зняв штани перед фанатами колишньої команди – епічне відео

Місцева федерація футболу дискваліфікувала скандального наставника на пів року.

Кумедний випадок стався під час матчу чергового туру чемпіонату Занзібару (автономний округ на території Танзанії), повідомляє Fox Sports.

У Франції гравець дискваліфікований на 5 років за те, що вкусив пеніс суперника – курйоз дня

Команда М’ємбені здобула мінімальну перемогу над Джангомбе Бойз (1:0), а її тренер – Мені Гамер – бурхливо святкуючи звитягу, зняв штани перед уболівальниками команди-суперника. Виявилось, що фахівець свого часу тренував Джангомбе Бойз і, на його думку, в клубі до нього поставились несправедливо.

"Вони відмовилися від мене і назвали мавпою. Сьогодні мавпа їх роздягнула, і вони нічого не можуть з цим вдіяти. Я їхній чоловік і батько", – сказав Гамер після матчу.

Окрім демонстрації оголеної нижньої частини тіла коуч скакав, танцював і показував уболівальникам суперникам непристойні жести. Рятувати репутацію скандального наставника довелось стюарду, який кинувся натягувати штани на розбишаку-тренера. За свою чудернацьку поведінку Гамер отримав штраф від місцевої федерації у 200 доларів та піврічну дискваліфікацію.

"Летіло всіляке лайно, яке було під рукою – арматура, каміння, цегла": ультрас України – 25 фото "старої школи"