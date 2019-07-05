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Костюченко оцінив перспективи VAR в українському футболі

5 липня 19:16 205 Читать на русском
Костюченко оцінив перспективи VAR в українському футболі
VAR / ФІФА

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко прокоментував можливе запровадження VAR у матчах УПЛ.

"Українська асоціація футболу є вашим надійним партнером і докладає всіх зусиль для того, щоб постійно покращувати умови підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів та асистентів арбітрів.

"VAR працював добре до сьогоднішнього дня", – Агуеро розкритикував арбітраж після програного півфіналу Копа Амеріка

Натомість ми сподіваємось на професіональне ставлення до передматчевої підготовки, зразкової поведінки як на футбольному полі, так і поза ним, високих морально-етичних якостей і зростання рівня арбітражу.

Впевнений в тому, що нові технології, зокрема система VAR суттєво підсилить український арбітраж і допоможе йому в роботі, що тільки сприятиме розвитку українського футболу", – цитує Костюченка офіційний сайт УАФ.

"Він нам просто "відрізав яйця", – Леонов назвав ім'я арбітра, який винен у вильоті Арсенала-Київ з УПЛ

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Теги
УАФ Вадим Костюченко Відеоасистент арбітра (VAR)
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