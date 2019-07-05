Костюченко оцінив перспективи VAR в українському футболі

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко прокоментував можливе запровадження VAR у матчах УПЛ.

"Українська асоціація футболу є вашим надійним партнером і докладає всіх зусиль для того, щоб постійно покращувати умови підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів та асистентів арбітрів.

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Натомість ми сподіваємось на професіональне ставлення до передматчевої підготовки, зразкової поведінки як на футбольному полі, так і поза ним, високих морально-етичних якостей і зростання рівня арбітражу.

Впевнений в тому, що нові технології, зокрема система VAR суттєво підсилить український арбітраж і допоможе йому в роботі, що тільки сприятиме розвитку українського футболу", – цитує Костюченка офіційний сайт УАФ.

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