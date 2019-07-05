Костюченко оценил перспективы VAR в украинском футболе

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко прокомментировал возможное введение VAR в матчах УПЛ.

"Украинская ассоциация футбола является вашим надежным партнером и прилагает все усилия для того, чтобы постоянно улучшать условия подготовки и повышения квалификации арбитров и ассистентов арбитров.

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Зато мы надеемся на профессиональное отношение к предматчевой подготовке, примерного поведения как на футбольном поле, так и вне его, высоких морально-этических качеств и рост уровня арбитража.

Уверен в том, что новые технологии, в частности система VAR существенно усилит украинский арбитраж и поможет ему в работе, только будет способствовать развитию украинского футбола", – цитирует Костюченко официальный сайт УАФ.

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