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Костюченко оценил перспективы VAR в украинском футболе

19:17 18 Читати українською
Костюченко оценил перспективы VAR в украинском футболе
VAR / ФИФА

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко прокомментировал возможное введение VAR в матчах УПЛ.

"Украинская ассоциация футбола является вашим надежным партнером и прилагает все усилия для того, чтобы постоянно улучшать условия подготовки и повышения квалификации арбитров и ассистентов арбитров.

"VAR работал хорошо до сегодняшнего дня", – Агуэро раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

Зато мы надеемся на профессиональное отношение к предматчевой подготовке, примерного поведения как на футбольном поле, так и вне его, высоких морально-этических качеств и рост уровня арбитража.

Уверен в том, что новые технологии, в частности система VAR существенно усилит украинский арбитраж и поможет ему в работе, только будет способствовать развитию украинского футбола", – цитирует Костюченко официальный сайт УАФ.

"Он нам просто "отрезал яйца", – Леонов назвал арбитра, который виноват в вылете Арсенала-Киев из УПЛ

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УАФ Вадим Костюченко Видеоассистент арбитра (VAR)
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