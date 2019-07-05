"Він нам просто "відрізав яйця", – Леонов назвав ім'я арбітра, який винен у вильоті Арсенала-Київ з УПЛ

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов заявив, що арбітр Віктор Копієвський винен у вильоті команди в Першу лігу.

"Ми були близькими до мети, щоб команда залишилася в Прем'єр-лізі, але втрутилися "потойбічні" чинники. Суддівська помилка у поєдинку проти Чорноморця, коли нам на 90-й хвилині за рахунку 3:2 арбітр поставив абсолютно вигаданий пенальті, в подальшому вплинула на хід подій в наступних турах. Якби обіграли Чорноморець, а воно повинно було бути так, то відстань між нами становила б шість очок.

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Однозначно – умисна помилка. Всю гру Копієвський свистів в одну сторону, проти нас. Так, вилучення нашого гравця було правильним. Коли нам забили другий гол, то Башлай чисто відібрав м'яч, але арбітр придумав штрафний, з якого і забили. А на 90-й хвилині він нам просто "відрізав яйця".

Я бачив очі Копієвського після гри, які були немов скляні. І завдання в нього було тільки одне – не дати програти Чорноморцю. У цій грі все вирішувалося, і він пішов на підлість щодо Арсенала-Київ. Досі не можу прийти в себе.

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І найстрашніше, що ця людина не понесла ніякого покарання і судить далі, наче нічого не трапилось. Безкарність породжує вседозволеність. Нехай наш виліт в Першу лігу буде на совісті Копієвського", – цитує Леонова UA-Футбол.