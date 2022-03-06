Колишній футболіст Астани перебував у Києві, коли Росія напала на Україну. Однак Маді Жакипбаєв не поривався повернутися на Батьківщину, а вирішив допомагати киянам.

"Усім привіт! Мене звуть Маді Жакипбаєв, я від початку військових дій перебуваю Києві. Я добровільно зайнявся волонтерством – надаю допомогу у приготуванні, упаковці та фасуванні їжі для тих, хто її потребує.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)

Щодня ми віддаємо по 200-300 порцій їжі (загалом 80 000 тенге щодня). Наразі я і сам віддаю зі своєї кишені гроші на закупівлю продуктів та всього необхідного. Охочі надати фінансову підтримку можуть надсилати гроші. Усі чеки, що підтверджують те, що гроші йдуть на допомогу нужденним, будуть надані", – написав Жакипбаєв у своєму Instagram. Там же ви знайдете реквізити.