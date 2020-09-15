Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів про підготовку своїх підопічних до протистояння з грецьким Арісом у кваліфікації Лізі Європи.

"Спочатку збором інформації про суперника займалися мої помічники, а я підключився вже на завершальному етапі підготовки. Переглянув відеозаписи двох останніх матчів Аріса – товариського з німецьким Шальке і в чемпіонаті Греції – з Ламією.

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Наш опонент мені сподобався, це технічна команда, дорожить м'ячем, вольова. У поєдинку проти Ламії до 70-ї хвилини Аріс поступався, але зумів зібратися, накрутив темп і схилив шальки терезів на свій бік. На провідних ролях у Арісі португалець Бруну Гама, який захищав свого часу кольору Дніпра, йому треба буде приділити пильну увагу.

Потрібно відзначити, що в стартовому складі Аріса в матчі з Ламією було відразу десять легіонерів. Колосу ще не доводилося битися з таким інтернаціональним клубом. Однак Аріс – це команда не без слабких місць, тому, сподіваюся, що підопічні виконають установку і не підведуть", – цитує Костишина Meta-ratings.

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