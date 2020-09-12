"Чудові емоції, хлопцям дякую, добре налаштувалися на матч. Перша гра на новому стадіоні – ми повернулися додому, це дуже важливо. Хотілося виграти і привітати нашого президента з народженням сина.

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Ліга Європи? Ми готувалися до ФК Львів. Ми не готувалися ще до Арісу, ще жодного матчу я не дивився, але помічники працюють. Спеціально, щоб крок за кроком готувалися. Буду зараз дивитися їхні матчі, готуватися.

Селезньов? Євгена не було через те, що він отримав травму. Поліз у загальну групу тренуватися й травмувався. Мріяв зіграти, але травмувався. Нічого, відновиться і буде радувати нас", – сказав Руслан Костишин на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Колос розгромно переміг Львів у другому турі УПЛ (4:0), а вже 17 вересня на команду з Ковалівки чекає перший поєдинок у Лізі Європи проти Аріса. Початок – о 21:00.

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