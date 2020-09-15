Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о подготовке своих подопечных к противостоянию с греческим Арисом в квалификации Лиги Европы.

"Сначала сбором информации о сопернике занимались мои помощники, а я подключился уже на завершающем этапе подготовки. Просмотрел видео двух последних матчей Ариса – товарищеского с немецким Шальке и в чемпионате Греции – с Ламией.

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Наш оппонент мне понравился, это техничная команда, которая дорожит мячом, волевая. В поединке против Ламии до 70-й минуты Арис уступал, но сумел собраться, взвинтил темп и склонил чашу весов на свою сторону. На ведущих ролях в Арисе португалец Бруну Гама, который защищал в свое время цвета Днепра, ему надо будет уделить пристальное внимание.

Нужно отметить, что в стартовом составе Ариса в матче с Ламией было сразу десять легионеров. Колосу еще не приходилось соревноваться с таким интернациональным клубом. Однако Арис – это команда не без слабых мест, поэтому, надеюсь, что подопечные выполнят установку и не подведут", – цитирует Костышина Meta-ratings.

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