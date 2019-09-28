Костишин: Карпати заслуговували нічию з Колосом

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу над львівськими Карпатами (1:2).

"Це був важкий матч, хоча сам факт перемоги приємний. Суперник не реалізував пенальті у наші ворота. Наприкінці гри ми підсіли, Карпати, можливо, не так багато моментів створювали, але поруч з нашими воротами виникала напруга. Нам хотілося відтіснити гру в центр поля.

Карпати – Колос – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Не знаю, чи справа у психології чи це втома... Ми гарно виглядали хвилин 65-70, однак потім футбол у виконанні нашої команди мене не задовольнив. У нас були проблеми – напередодні випали три опорних півзахисники. Хлопці молодці, що впоралися.

Попередній матч з Олександрією забрав дуже багато емоцій. Наша команда ще недостатньо досвідчена. Ми ще не звикли до Прем’єр-ліги. Для нас кожен матч – це подія. Мабуть, справа в психології. Нам пощастило сьогодні. Відверто кажучи, якщо судити по грі, то нічийний результат був би справедливим. Ми грали організовано, однак хотілося більше гостроти в атаці.

Карпати гарно виглядають в атаці. Можливо, треба терпіння. Ми переглядали матч з Інгульцем – вони комбінували, але не могли забити. Може, не вистачає нападника, який міг би поставити крапку. Сьогодні вони гарно комбінували, розкривали фланги, але справа не доходила до останнього удару.

Карпати безвольно програли Колосу

Наша команда хотіла у Львові достойно зіграти. Навіть, якби зіграли б внічию, то не засмутилися б. У Колоса 15 дебютантів без великого досвіду. Однак хлопці ростуть і додають. З кожною грою ставатимемо сильнішими", – цитує Костишина офіційний сайт Карпат.