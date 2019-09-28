Костышин: Карпаты заслуживали ничью с Колосом

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал победу над львовскими Карпатами (1:2).

"Это был тяжелый матч, хотя сам факт победы приятный. Соперник не реализовал пенальти в наши ворота. В конце игры мы подсели, Карпаты, возможно, не так много моментов создавали, но рядом с нашими воротами возникала напряженность. Нам хотелось оттеснить игру в центр поля.

Карпаты – Колос – 1:2 – видео голов и обзор матча

Не знаю, дело в психологии или это усталость... Мы хорошо выглядели минут 65-70, но потом футбол в исполнении нашей команды меня не удовлетворил. У нас были проблемы – накануне выпали три опорных полузащитника. Ребята молодцы, что справились.

Предыдущий матч с Александрией забрал очень много эмоций. Наша команда еще недостаточно опытная. Мы еще не привыкли к Премьер-лиге. Для нас каждый матч – это событие. Видимо, дело в психологии. Нам повезло сегодня. Откровенно говоря, если судить по игре, то ничейный результат был бы справедливым. Мы играли организованно, однако хотелось больше остроты в атаке.

Карпаты смотрятся в атаке. Возможно, надо терпение. Мы просматривали матч с Ингульцом – они комбинировали, но не могли забить. Может, не хватает нападающего, который мог бы поставить точку. Сегодня они хорошо комбинировали, раскрывали фланги, но дело не доходило до последнего удара.

Карпаты безвольно проиграли Колосу

Наша команда хотела во Львове достойно сыграть. Даже если бы сыграли бы вничью, то не расстроились бы. У Колоса 15 дебютантов без большого опыта. Однако ребята растут и прибавляют. С каждой игрой будем становиться сильнее", – цитирует Костишина официальный сайт Карпат.