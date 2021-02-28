"Кожна команда може забрати очки. Тим більше Рух, який взимку підсилився. Це вже моя робота, як підвести команду до Динамо, провести роботу над помилками.

"Вбивство невідомим тупим суддею – як у Агати Крісті": Федик натякнув на допомогу Колосу від арбітрів

Я не знаю, що там було з двох фолів. Спочатку показали штрафний, потім суддя змінив рішення. Тут треба дивитися. Нехай суддя відповість. Коли футболіст біжить на великій швидкості, мінімальний рух збиває його. Він намалював першу жовту Денису (Костишину, – прим.).

Момент з голом? Якщо там був поштовх, гол не треба було зараховувати. Так сталося. Треба виправляти ситуацію.

Федик теж був незадоволений суддівством? А я не сказав, що незадоволений суддівством. Просто мені трапився момент з першим попередженням Дениса. А Федик нехай там обурюється скільки хоче", – сказав Костишин в ефірі програми "Тур ONLINE".

Нагадаємо, Рух на шостій доданій хвилині вирвав перемогу у Колоса 2:1 і, набравши 13 очок, піднявся на одинадцяту сходинку турнірної таблиці. Колос з 22-ма пунктами – сьомий.

Рух вирвав феєричну перемогу в Колоса – автогол голкіпера, незабитий пенальті, 3 вилучення і шедевр на останніх секундах