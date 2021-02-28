"Каждая команда может забрать очки. Тем более Рух, которое зимой усилился. Это уже моя работа, как подвести команду к Динамо, провести работу над ошибками.

"Убийство неизвестным тупым судьей – как у Агаты Кристи": Федык намекнул на помощь Колосу от арбитров

Я не знаю, что там было из двух фолов. Сначала показали штрафной, затем судья поменял решение. Здесь надо смотреть. Пусть судья ответит. Когда футболист бежит на большой скорости, минимальное движение сбивает его. Он нарисовал первую желтую Денису (Костышину, – прим.).

Момент с голом? Если там был толчок, гол не надо было засчитывать. Так произошло. Надо исправлять ситуацию.

Федык тоже был недоволен судейством? А я не сказал, что недоволен судейством. Просто мне попался момент с первым предупреждением Дениса. А Федык пусть там возмущается сколько хочет", – сказал Костышин в эфире программы "Тур ONLINE".

Напомним, Рух на шестой добавленной минуте вырвал победу у Колоса 2:1 и, набрав 13 очков, поднялся на одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Колос с 22-ю пунктами – седьмой.

Рух вырвал феерическую победу у Колоса – автогол вратаря, незабитый пенальти, 3 удаления и шедевр на последних секундах