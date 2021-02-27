На момент початку гри підопічні Руслана Костишина, які проводили ювілейний 50-й матч в УПЛ, посідали 6 місце турнірної таблиці (22 очки). Рух йшов передостаннім – команда Івана Федика набрала 10 пунктів. Суперники по-різному розпочали другу частину чемпіонату – Колос відібрав очки у Шахтаря (0:0) та мінімально переміг Львів, а от "жовто-чорні" у матчах із тим же Шахтарем та Ворсклою набрали лише очко.

У стартовому складі Руха вийшов Андрій Борячук, для якого це був дебют за львівську команду. Інший відомий зимовий новачок – Рагнар Сігурдсон – вперше потрапив у заявку, опинившись у запасі.

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Господарі активніше розпочали гру – Лисенко пробив з дальньої дистанції, але без проблем для Мисака. Серія стандартів біля воріт обох команд теж не принесла успіху, як і ще один потужний постріл Лисенка зі штрафного. Борячук посадив суперника на жовту і заробив стандарт, який сам і виконав – перший сейв Волинця. Непогано приклався Чурко з середньої дистанції, проте Мисак був на місці. Ще кілька ударів господарів були неточними. Зрештою, стартовий натиск Колоса так і не дав результату – Рух відбився. Деякі вболівальники відверто сумували, хоча гра не була нудною.

Команда Костишина продовжувала атакувати і досягла свого на 34-й хвилині. Успіх приніс стандарт – після подачі кутового Роман Мисак у боротьбі з суперниками закинув м'яч у сітку власних воріт. Протести львів'ян призвели лише до жовтої картки для Максима Білого.

Рух після пропущеного м'яча не створив якихось серйозних моментів у відповідь. Виділявся дебютант Борячук, але його старань було мало. Колос міг втратити Чурка, який отримав пошкодження, проте В'ячеслав зумів повернутися у гру. Зрештою, суперечливий автогол Мисака став єдиним до перерви.

Другий тайм розпочався вдало для гостей. Після сейву Волинця пішла атака другим темпом, де захисники Колоса дозволили "рухівцям" кілька разів пробити з меж штрафного. Зрештою, у хаосі найкраще зорієнтувався Кондраков, який заштовхав м'яч у ворота. Тут же Рух взагалі міг вийти вперед, проте кіпер Колоса двічі свою врятував команду після ударів Андрія Борячука.

Команда Федика пішла виривати перемогу. Максим Білий пробив зі штрафного – Волинець забрав. Біля протилежних воріт Денис Костишин просив пенальті, але отримав жовту за симуляцію, а от наступне падіння у штрафному Руха завершилося 11-метровим. Мар'ян Мисик отримав другу жовту і пішов відпочивати. Але Колос не зумів вирвати перемогу – Роман Мисак відбив пенальті від Гавриша, виправившись за автогол! Після цього Колос теж залишився вдесятьох – Денис Костишин отримав другу жовту від Олександра Омельченка і теж пішов відпочивати. Як і наставник Руха Іван Федик, який теж не витримав і був вилучений.

Зрештою, Рух вирвав перемогу на останніх секундах зустрічі. Микола Кухаревич, який вийшов на заміну, отримав м'яч після вкидання з аута і дещо авантюрним, але шикарним дальнім ударом приніс гостям 3 очки!

Рух набрав 13 пунктів і піднявся на 11 позицію. Колос опустився на 7 місце.

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