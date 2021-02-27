"Враження від матчу такі, що за планом було вбивство невідомим тупим суддею – як у Агати Крісті. Він і далі залишиться невідомим, якщо продовжить так обслуговувати матчі. Проблема тих, хто створював цей план, в тому, що ми не здаємося і граємо до кінця.

Переможний шедевр Кухаревича у відеоогляді скандально-драматичного матчу Колос – Рух – 1:2

У чому претензії до арбітра (Олександра Омельченка – прим. Футбол 24)? Проаналізуйте матч, ви зрозумієте. Можете подивитися і попередні зустрічі на стадіоні Колоса. Що маю на увазі? Я не буду зараз вдаватися в подробиці. Але я нікого не звинувачую. Він показав мені червону картку, тому що я робив зауваження і йому, і четвертому судді. Я не дозволю знущатися зі своєї команди. Можливо, треба їм роздрукувати правила, щоб вони мали повагу.

Кухаревич такий, що його треба постійно підганяти, він може заснути на поле. Цим ми і займалися з лавки. У кінцівці він забив, довів. Забив другий гол у 15 матчах, тепер може вважати себе міні-бомбардиром", – заявив Федик у ефірі програми "Тур ONLINE".

Рух вирвав феєричну перемогу в Колоса – автогол голкіпера, незабитий пенальті, 3 вилучення і шедевр на останніх секундах