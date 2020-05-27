Костевич вишуканим асистом допоміг Леху пробитися у півфінал Кубка Польщі – Бутко провів повний матч

Лех на виїзді обіграв Сталь Мелец в рамках півфіналу Кубка Польщі. Звіт та рахунок про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Польщі, 1/4 фіналу

Сталь Мелец – Лех – 1:3

Голи: Новак, 45+1 – Рамірес, 5, Жамалєтдінов, 34, Юзвяк, 83

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Футбольний сезон у Польщі відновився матчами національного Кубка. Українські легіонери Леха також зіграли у чвертьфіналі проти Сталі Мелец. Богдан Бутко та Володимир Костевич вийшли у стартовому складі своєї команди та провели на полі увесь матч.

Причому, Костевич навіть долучився до взяття воріт. Саме 27-річний захисник вже на 5-й хвилині зустрічі розігнав атаку лівим флангом та зряче прострілив на Дані Раміреса, який без перешкод відкрив рахунок – 1:0.

В середині першого тайму гостям вдалося збільшити свою перевагу завдяки голу Жамалєтдінов, однак Сталь перед самісіньким свистком на перерву відповіла точним ударом Новака. Загалом, Лех володів солідною ігровою перевагою, яка у другій половині стала ще більш відчутною. Тому цілком закономірним виглядав гол Каміля Юзвяка наприкінці матчу. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Леха – 3:1. У півфіналі на команду українців очікує зустріч проти Лехії з Гданська.

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