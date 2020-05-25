Лех не відпустив Костевича в Динамо Загреб – стало відомо, чому трансфер зірвався

Захисник польського Леха міг продовжити кар'єру в загребському Динамо, яке зробило пропозицію щодо трансферу.

Влітку 2019 року Динамо Загреб могло підписати Володимира Костевича. Хорватський клуб не зумів досягти згоди з Лехом щодо умов переходу українця.

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Як стало відомо "Футбол 24", Костевич не перейшов в Динамо Загреб через те, що клуби не зуміли дійти згоди щодо фінансових умов трансферу. Лех хотів отримати за Володимира 1,5-2 млн євро, а також 20-30 відсотків від майбутнього перепродажу. Загреб, у свою чергу, пропонував лише 1 млн.

Зауважимо, вихованець Карпат перейшов у Лех в січні 2017-го. У поточному сезоні 27-річний Костевич зіграв 26 матчів, забив 1 гол та 4 рази асистував партнерам. 30 червня у нього завершується контракт з клубом.

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