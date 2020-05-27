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Костевич элегантным ассистом помог Леху пробиться в полуфинал Кубка Польши – Бутко провел полный матч

27 мая 23:01 14 Читати українською
Костевич элегантным ассистом помог Леху пробиться в полуфинал Кубка Польши – Бутко провел полный матч
Сталь Мелец – Лех – 1:3

Лех на выезде обыграл Сталь Мелец в рамках полуфинала Кубка Польши. Отчет и счет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Польши, 1/4 финала

Сталь Мелец – Лех – 1:3

Голы: Новак, 45+1 – Рамирес, 5, Жамалетдинов, 34, Юзвяк, 83

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Футбольный сезон в Польше возобновился матчами национального Кубка. Украинские легионеры Леха также сыграли в четвертьфинале против Стали Мелец. Богдан Бутко и Владимир Костевич вышли в стартовом составе своей команды и провели на поле весь матч.

Причем, Костевич даже принял участие во взятии ворот. Именно 27-летний защитник уже на 5-й минуте встречи разогнал атаку левым флангом и зряче прострелил на Дани Рамиреса, который без сопротивления открыл счет – 1:0.

В середине первого тайма гостям удалось увеличить свое преимущество благодаря голу Жамалетдинова, однако Сталь перед самым свистком на перерыв ответила точным ударом Новака. В общем, Лех владел солидным игровым преимуществом, которое во второй половине стало еще ощутимее. Поэтому вполне закономерным выглядел гол Камиля Юзвяка в конце матча. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Леха – 3:1. В полуфинале команду украинцев ожидает встреча против Лехии из Гданьска.

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Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Богдан Бутко Богдан Бутко Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Польша
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