"Читав, що я травмувався, але це планова операція, продовження першої. Трохи підправили меніск, нічого серйозного, косметична операція. Я зараз відновлююсь, операція була 11 січня. Де проведу другу частину сезону? Поки не знаю. Думатиму про це вже ближче до повернення на поле. Після травми мені потрібно грати, тому потрібна команда, в якій я матиму стабільну ігрову практику.

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Я ще не розмовляв щодо моїх майбутніх команд. Пошуком клубу та розмовами про контракти почну займатися 31 січня. Повернення в Карпати? Я ще взагалі жодних варіантів не розглядав. У мене були питання реабілітації, зараз я виходжу на фінальну стадію відновлення. Тільки зараз почну займатись питанням працевлаштування.

Я скучив за футболом, але не гаю часу, а працюю над своїми слабкими сторонами. Багато чого підтягнув. Готуюся, коли отримаю шанс вийти на поле", – розповів Костевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Володимир перебрався в Динамо у жовтні 2020-го. Востаннє він брав участь в офіційному матчі ще в липні позаминулого року.

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