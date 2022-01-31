"Читал, что я травмировался, но это плановая операция, продолжение первой. Чуть-чуть подправили мениск, ничего серьезного, косметическая операция. Я сейчас восстанавливаюсь, операция была 11 января. Где проведу вторую часть сезона? Пока я не знаю. Буду думать об этом уже ближе к возвращению на поле. После травмы мне нужно играть, поэтому нужна команда, в которой у меня будет стабильная игровая практика.

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Я еще не говорил о моих будущих командах. Поиском клуба и разговорами о контрактах начну заниматься 31 января. Возвращение в Карпаты? Я вообще никаких вариантов не рассматривал. У меня были вопросы реабилитации, сейчас я выхожу на финальную стадию обновления. Только сейчас начну заниматься вопросом трудоустройства.

Я соскучился по футболу, но не теряю времени, а работаю над своими слабыми сторонами. Многое подтянул. Готовлюсь, когда получу шанс выйти на поле", – рассказал Костевич в комментарии Tribuna.

Напомним, Владимир перебрался в Динамо в октябре 2020 года. В последний раз он участвовал в официальном матче еще в июле позапрошлого года.

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