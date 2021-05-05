"Я вважаю, що це досвід, на який потрібно погоджуватися, а не відмовлятися від нього.

Де Дзербі підпише контракт з Шахтарем на 2 роки, – Циганик

Шахтар змусить рости, дасть можливість порівняти себе з великими командами. Де Дзербі може повернутися в Серію А через кілька років, щоб замінити, наприклад, одного з нинішніх великих тренерів", – цитує Костакурту SassuoloNews.

Нагадаємо, італійський фахівець вважається фаворитом на заміну Луїшу Каштру, контракт якого завершується влітку. Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру. Раніше коуч працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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