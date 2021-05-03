"Де Дзербі буде в Шахтарі. Швидше за все, контракт він підпише. І це буде не дуже тривала угода – на 2 роки.

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Разом з ним приїдуть його помічники, а також йдуть переговори про те, щоб кілька футболістів, яких хоче італієць, посилили склад Шахтаря. І це не лише гравці Сассуоло – називаються й інші прізвища.

Думаю, найближчим часом буде оголошено про підписання контракту. У Де Дзербі буде досить серйозний контракт, з серйозними грошима, які він попросив на весь свій тренерський штаб", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру. Раніше коуч працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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