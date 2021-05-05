"Я считаю, что это опыт, на который нужно соглашаться, а не отказываться от него.

Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером на 2 года, – Цыганык

Шахтер заставит расти, даст возможность сравнить себя с большими командами. Де Дзерби может вернуться в Серию А через несколько лет, чтобы заменить, например, одного из нынешних великих тренеров", – цитирует Костакурту SassuoloNews.

Напомним, итальянский специалист считается фаворитом на замену Луишу Каштру, контракт которого истекает летом. Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.

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